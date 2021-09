Iliad se rapproche de la privatisation

L’offre publique d’achat simplifiée lancée par Xavier Niel le 30 juillet dernier et destinée à faire sortir le groupe de télécoms des marchés boursiers lui permet déjà de contrôler plus de 84 % des parts du groupe Iliad.

« Suite à des achats sur le marché et compte tenu des engagements d’apport à l’offre et à l’initiateur de certains actionnaires historiques et dirigeants du Groupe et du FCPE des salariés du Groupe ainsi que des accords de liquidité ayant vocation à être conclus, le total des actions détenues ou ayant vocation à être détenues par HoldCo II atteint 84,13% du capital », précise un communiqué publié le 8 septembre.

HoldCo II est la société holding contrôlée par le milliardaire français, chargée de mener à bien une opération évaluée à 3,1 milliards d’euros.

Cette semaine, l’Autorité des marchés financiers (AMF), le régulateur français des marchés, a approuvé les documents relatifs à l’OPA.

L’offre devrait arriver à terme dans le courant du mois. Si HoldCo II contrôle alors plus de 90 % des parts d’Iliad, Xavier Niel pourra lancer une procédure de retrait obligatoire qui lui permettra d’acquérir le reste.