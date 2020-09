Iliad reste confiant malgré les dégâts du Covid-19 - Mobile World Live

Malgré 20 millions d’euros de chiffre d’affaires perdus au 2e trimestre à cause du Covid-19, Iliad réaffirme une bonne santé basée en particulier sur les services 4G.

Le chiffre d’affaires du groupe au T2 s’est élevé à 1,4 milliard d’euros, en augmentation de 6,7 % par rapport au T2 2019. La majorité des revenus viennent de France, où le CA a augmenté de 1,9 % pour atteindre 1,2 milliard. En Italie, le CA a représenté 162 millions, soit une augmentation de 68 % par rapport à la même période de l’an passé.

Iliad ne communique pas ses bénéfices trimestriels.

4G en progrès

Iliad explique que ses activités mobiles française ont récupéré, avec 105 000 nouveaux abonnés 4G ajoutés à une base de désormais 8,4 millions de clients. Le revenu moyen par abonné a augmenté de 3,3 % à 10,20 euros, succès attribué à une montée en gamme de la base.

Le communiqué financier d’Iliad note cependant que la croissance a été gênée par la pandémie après l’implémentation de mesures de soutien. Le revenu lié à l’itinérance a par ailleurs été affecté.

Le groupe reste cependant optimiste et confirme les récentes mesures prise pour renforcer son réseau en France. Iliad met en service à grande échelle des fréquences 700 MHz afin d’améliorer la qualité du service 4G. Plus de 3 600 sites ont été équipés depuis le début de l’année.

En Italie, Iliad attribue la croissance de son CA a une forte performance des ventes, malgré « des offres ciblées et très agressives de la part des concurrents et une réduction sensible du churn du marché en avril et mai suite aux mesures sanitaires. »

Fin juin, Iliad revendiquait 6,3 millions d’abonnés en Italie, soit une part de marché de 8 % deux ans après son arrivée.