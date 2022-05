Iliad lance Free Caraïbe sur le marché

18 MAY 2022

Free Caraïbe, filiale du groupe Iliad, vient de lancer ses services mobiles à la Martinique, à la Guadeloupe, en Guyane Française, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, avec la ferme intention de répéter outre-Atlantique la stratégie perturbatrice qui a réussi en France et en Italie.

Free Caraïbe propose un forfait mensuel 120 Go à 9,99 euros, avec appels et SMS illimités. L’opérateur offre des services 3G et 4G sur les cinq territoires, avec une couverture 4G allant de 75 % de la population pour Saint-Barthélemy à 97 % pour Saint-Martin.

Selon Les Echos, le groupe Iliad avait annoncé son intention de lancer un service aux Antilles et en Guyane française il y a plus de 4 ans.

Le quotidien précise qu’Iliad a investi 35 millions d’euros pour étendre sa couverture mobile sur les cinq territoires et s’apprête à concurrencer les autres opérateurs locaux dont Orange, SFR, Digicel et Dauphin Telecom.

Thomas Reynaud, le pdg d’Iliad, a indiqué aux Echos que son groupe escompte investir environ 100 millions d’euros dans la région dans les 5 à 6 années à venir. Il décrit le marché antillais comme atone, avec des tarifs « 2 à 3 fois plus élevés » qu’en Métropole.

A noter que l’Arcep, le régulateur français, a distribué des licences 4G dans les DOM-TOM en 2016.

En 2020, Iliad a signé un accord de partage de réseau avec l’opérateur multinational Digicel Group afin de déployer et d’opérer une infrastructure de réseau passive dans les cinq territoires.