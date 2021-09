Iliad étoffe sa présence en Pologne en rachetant le câblo-opérateur UPC

Suite à l’acquisition de l’opérateur mobile Play en 2020, Iliad va racheter le câblo-opérateur et fournisseur d’accès fixe UPC Poland à Liberty Global pour 7 milliards de Zlotys (1,53 milliard d’euros).

Le groupe français précise que si le marché avec Liberty Global est conclu, l’addition de Play à UPC Poland donnera naissance au deuxième opérateur polonais, avec un chiffre d’affaires combiné de 1,96 milliard d’euros en 2020 et plus de 17 millions de clients.

Iliad a approché pour la première fois Liberty Global avec une offre préliminaire en juillet.

Le rachat sera financé « en dette et trésorerie disponible au niveau de Play », précise le communiqué d’Iliad. UPC Poland deviendra ensuite une filiale de Play.

Illiad ajoute que la combinaison des deux entreprises aidera l’innovation et favorisera l’investissement dans les réseaux fibrés pour les particuliers et les entreprises.

L’affaire devrait être bouclée au premier semestre après approbation par les autorités de régulation.

Liberty Global a indiqué son intention de dégager 600 millions de dollars de liquidités de l’opération, après remboursement des dettes.

« L’acquisition d’UPC Poland s’inscrit dans une logique d’accélération des investissements dans la fibre et consolide notre vision et notre détermination d’investir dans les réseaux et les services de nouvelles générations mobiles et fixes en Pologne, explique Thomas Reynaud, directeur général d’Iliad. Cette ambition contribuera à la transformation numérique de l’économie polonaise et bénéficiera aux consommateurs et aux entreprises avec des offres innovantes et performantes. »

Le rachat d’UPC Poland intervient dans la foulée de l’offre de rachat d’action initiée par Xavier Niel, le fondateur et principal actionnaire d’Iliad, de façon à retirer le groupe des marchés.