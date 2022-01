Iliad et Vodafone discuteraient d’une fusion en Italie

Les groupes Iliad et Vodafone auraient selon Reuters entamé des discussions à propos d’une possible fusion de leurs activités italiennes dans le but de limiter l’impact de la ruineuse course aux tarifs à laquelle se livrent les opérateurs mobiles dans le pays.

Iliad Italia, qui lance un service fixe en Italie, travaillerait sur un plan d’investissement stratégique avec la banque Lazard.

L’irruption d’Iliad dans la Botte en 2018 a déclenché une féroce guerre des prix entre les opérateurs mobiles déjà présents.

La branche italienne d’Iliad a généré un CA de 674 millions d’euros en 2020. Vodafone Italia a pour sa part annoncé un CA d’environ 5 milliards d’euros pour son année financière bouclée le 31 mars 2021.

Reuters note qu’un rapprochement donnerait à la nouvelle entité le contrôle de 36 % du marché mobile italien.

Une fusion nécessiterait obligatoirement l’approbation des autorités de régulation italiennes et européennes. Toutes les tentatives de réduire le nombre d’opérateurs de quatre à trois chez les membres de l’Union Européenne n’ont cependant pas toujours abouti.

Il est bon de rappeler qu’Iliad a pu entrer sur le marché italien en profitant de la fusion de Wind et 3 Italy (groupe CK Hutchison) qui a donné naissance à WindTre. Pour obtenir l’accord de la Commission Européenne, les deux partenaires ont accepté de céder des actifs au groupe français.

CK Hutchison a depuis déploré la concurrence acharnée qui sévit en Italie, accusée d’avoir érodé à la fois le CA et la base de clientèle de WindTre. Telecom Italia, parallèlement, fait l’objet d’une offre de rachat de 11 milliards d’euros de la part du fonds d’investissement américain KKR.

Nick Read, pdg du groupe Vodafone, a déjà appelé par le passé à une consolidation entre grands acteurs européens, façon d’aider l’industrie mobile à retrouver le chemin de la croissance.