Iliad devient actionnaire majoritaire d’un spécialiste de la cybersécurité

Iliad Group a fait l’acquisition d’une part majoritaire dans le capital de la société ITrust, un spécialiste des logiciels et des services de cybersécurité qui doit permettre à l’opérateur de renforcer son offre à destination des entreprises.

Basé en France, ITrust totalise selon Iliad plus de 400 clients dans le monde, dont 6 sociétés du CAC 40, et opère notamment dans des secteurs sensibles comme la défense et les hôpitaux.

ITrust est labellisé par l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) et veut devenir un leader européen dans le domaine de cybersécurité basée sur l’Intelligence Artificielle.

Dans un communiqué, Iliad note que l’expertise d’ITrust va être mise au service de Free Pro, la filiale B2B d’Iliad, qui profite de l’annonce pour lancer un produit de cybersécurité baptisé Cyber XPR.

« Avec cette acquisition, Free Pro poursuit le développement de son offre de services à l’attention de toutes les entreprises et des collectivités locales, commente Thomas Reynaud. ITrust entend être un véritable accélérateur pour le groupe dans ce domaine

stratégique de la cybersécurité. »

« Avec ITrust et l’hébergement des données dans nos datacenters, nous mettons à disposition de nos clients la solution Cyber XPR, seule solution 100 % française à garantir le niveau de protection le plus élevé et la souveraineté totale », renchérit Denis Planat, directeur général de Free Pro.

Iliad n’a pas donné de détail sur les dimensions exactes de sa participation ni précisé le coût de l’opération, notant toutefois que le président-fondateur d’ITrust, Jean-Nicolas Piotrowski, reste un actionnaire.