Iliad ajoute la fibre à son offre italienne

Comme prévu de longue date et dans la droite ligne de la stratégie de perturbation inaugurée à son arrivée sur le marché en 2018, Iliad Italia vient de lancer un service fixe, ajoutant une option fibre à ses services mobiles.

Dans une présentation diffusée par les médias sociaux, Benedetto Levi, pdg d’Iliad Italia, explique que la fibre fournira des performances allant jusqu’à 5 Gb/s en téléchargement (download) et jusqu’à 700 Mb/s en téléversement (upload) à Bologne, Milan et Turin.

Ailleurs, les vitesses seront limitées à 1 Gb/s en téléchargement et 300 Mb/s en téléversement. Les abonnés mobiles d’Iliad se voient offrir un forfait mensuel mirobolant à 15,99 euros, contre 23,99 euros aux nouveaux clients. L’offre comprend le modem Iliadbox et une extension Wi-Fi.

L’opérateur avait déjà annoncé une « révolution » imminente sur Twitter et a bien l’intention de jouer les trublions sur le marché fixe, exactement comme il avait bouleversé le marché mobile en déclenchant une féroce course aux prix avec ses concurrents déjà présents, Telecom Italia, Vodafone Italia et WindTre.

Iliad a passé des partenariats avec des fournisseurs de services fibrés en gros. Le groupe français a notamment signé un accord visant à investir une somme non divulguée dans FiberCop, la spin-off fixe de Telecom Italia, afin d’accéder au réseau primaire de l’opérateur historique italien.

Iliad a également signé un accord avec Open Fiber.

Le groupe Iliad offre désormais des services fixes et mobiles sur les trois grands marchés où il est présent – France, Italie et Pologne.

A noter que les rumeurs vont bon train à propos d’une fusion avec Vodafone Italie, ce dernier ayant apparemment décidé de jeter l’éponge au vu de la concurrence acharnée à laquelle se livrent les opérateurs mobiles dans le pays.