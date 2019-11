Huawei, Samsung et Oppo progressent sur le marché smartphones

Le fabriquant sud-coréen Samsung et ses deux concurrents chinois Huawei et Oppo ont renforcé leur position sur le marché très disputé des smartphones au 3e trimestre, grâce à la commercialisation de modèles bon marché et moyenne gamme, montrent les dernières données publiées par Gartner.

Samsung reste le leader mondial, avec 79,1 millions d’unités écoulées sur la période, soit une hausse de 7,8 % par rapport au T3 2018. Une progression qu’Anshul Gupta, directeur de recherche senior chez Gartner, attribue à un « remaniement agressif » de son catalogue.

Huawei est le seul constructeur du Top 5 a enregistrer une croissance à 2 chiffres, soit 26 %, correspondant à 65,8 millions d’unités vendues. Ce résultat est obtenu essentiellement grâce à une remarquable performance en Chine, où Huawei a écoulé 40,5 millions de smartphones, ce que Gartner explique par un ralliement autour de la marque suite à l’embargo américain, sans compter les retours d’investissement obtenus grâce aux sous-marques Honor et Nova et le développement de la 5G.

Oppo a vu pour sa part ses vente passer de 30,6 millions d’unités au T3 2018 à 30,8 millions au T3 2019, soit une hausse inférieure à 1 %.

Apple et Xiaomi perdent quant à eux du terrain. Les ventes du constructeur américain se replient de 10,7 %, pour 40,8 millions d’unités vendues. Xiaomi écoule pour sa part 32,2 millions de téléphones, soit un million de moins.

« En Chine, les ventes d’iPhones progressent, note Anshul Gupta. Mais cette reprise suit un déclin à 2 chiffres enregistré au début de l’année. Les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max ont remporté un bon succès initial, ce qui suggère des ventes positives au dernier trimestre. »

Bilan mondial

Gartner note pour finir le déclin mondial des ventes de smartphone, en baisse de 0,4 % d’une année sur l’autre, avec un total de 387,5 millions d’unités au T3 2019.

« Aujourd’hui, explique Anshul Gupta, l’utilisateur de smartphone opte pour le milieu plutôt que pour le haut de gamme en raison d’un meilleur rapport qualité-prix. De plus, alors que l’on attend que la couverture 5G progresse dans un plus grand nombre de pays, les utilisateurs de smartphones retardent leurs décisions d’achat à 2020. »