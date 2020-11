Huawei revend Honor à un consortium chinois - Mobile World Live

Afin de contourner les sanctions américaines, Huawei confirme son intention de vendre toutes les activités de sa filiale Honor à un consortium chinois.

Dans un communiqué, Huawei concède que ses activités grande consommation ont subi « une énorme pression » à cause « du manque persistant d’éléments techniques nécessaires pour nos activités de téléphonie mobile ».

Le constructeur chinois explique que la vente à Shenzhen Zhixin New Information Technology Co devrait « aider les réseaux de vente et les fournisseurs d’Honor à traverser cette période difficile ».

Une fois la vente réglée, Huawei ne détiendra plus aucune part dans Honor et ne sera pas impliqué dans la direction de la nouvelle société.

La semaine passée, Reuters a rapporté que le groupe Huawei était prêt à signer un accord en vue de la cession des actifs d’Honor (marque, R&D et chaîne d’approvisionnement compris) pour 15,2 milliards de dollars à un groupe emmené par le distributeur de téléphones Digital China et le gouvernement de Shenzhen.

Depuis sa création en 2013, la marque Honor met sur le marché des terminaux d’entrée et milieu de gamme destinés en particulier à la jeunesse, dont plus de 70 millions sont vendus chaque année, selon Huawei.