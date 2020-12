GSMA Intelligence confirme la résilience du mobile face à la pandémie - Mobile World Live

De nouvelles recherches publiées par GSMA Intelligence suggèrent que l’industrie du mobile a financièrement mieux résisté à la pandémie de Covid-19 que l’économie dans son ensemble, malgré les inévitables dommages infligés aux revenus liés à l’itinérance, aux achats de nouveaux smartphones et aux services B2B.

Dans son rapport intitulé Global Mobile Trends 2021, Navigating Covid-19 and Beyond, GSMA Intelligence montre que l’impact de la pandémie sur le chiffre d’affaires des télécoms mobiles dans les cinq pays les plus affectés en termes de mortalité est deux fois inférieur à son effet sur le PIB des nations les plus développées.

Même si sa performance a été « plus mauvaise que celle des groupes tech et internet comme Facebook et Google », l’industrie mobile se tire « beaucoup mieux » d’affaire que les secteurs de la vente au détail, du voyage et de l’hébergement.

Dans les pays en voie de développement, les performances de l’industrie dépassent largement celles de l’économie dans son entier, le mobile s’étant imposé comme l’outil de communication par défaut.

GSMA Intelligence identifie cependant quatre domaines clé où les opérateurs ont souffert. Les revenus de l’itinérance ont ainsi été impactés par les restrictions sur les voyages. La fermeture des points de vente a ensuite gêné les ventes de terminaux. Les activités liées aux entreprises, notamment aux PME, ont été clairement affectées par ailleurs. Enfin, les consommateurs ont freiné leurs dépenses, surtout dans le secteur du prépayé.

Selon l’étude, les résultats financiers de grands opérateurs comme AT&T, Telefonica, Telecom Italia et autres montrent une baisse d’environ 4 à 8 % du chiffre d’affaires.

Mais GSMA Intelligence souligne la résilience des réseaux, grâce à laquelle les opérateurs ont pu éponger des augmentations du trafic de données allant de 50 à 100 %.

Bien que le marché ait perdu un quart de sa valeur, les analystes prédisent « qu’il récupérera en 2021 dans la foulée de l’économie générale ». La croissance à plus long terme dépendra alors de la 5G, tout spécialement sur le marché des entreprises.

5G, open RAN

GSMA Intelligence note que la pandémie a retardé le déploiement de la 5G en janvier et février, mais précise que le rythme est resté soutenu à partir de mars.

Au total, 113 opérateurs de 48 pays ont lancé la nouvelle technologie, l’industrie étant en passe de dépenser 80 % (890 milliards de dollars) de son capex sur la 5G dans les cinq prochaines années.

La baisse continue du prix des smartphones compatibles doit accélérer l’adoption de la 5G en 2021. Les recherches de GSMA Intelligence montrent que 37 % des consommateurs prévoient de se convertir.

La fabrication est considéré comme le secteur industriel qui présente le plus de potentiel pour la 5G.

GSMA Intelligence suggère par ailleurs que l’open RAN va accentuer la concurrence entre équipementiers, 57 % des opérateurs affirmant leur intention de s’adresser à de nouveaux fournisseurs.