Google met fin à son activité VR

Google a décidé de cesser la vente de son casque de réalité virtuelle Daydream View et réfléchit à arrêter ses activités dans le domaine, affirme le magazine Variety.

Les tous nouveaux smartphones haut de gamme Pixel 4 and 4 XL , ainsi que la gamme Pixel 3A, ne sont plus compatibles avec la plate-forme Daydream View, qui reste cependant disponible sur dix modèles existants, dont le Pixel 2, le Galaxy S9 de Samsung et le Mate 9 Pro d’Huawei. Google s’engage à soutenir la plate-forme de réalité virtuelle sur ces appareils.

« Nous n’avons pas obtenu le large niveau d’adoption que nous espérions de la part des consommateurs ou des développeurs et nous avons vu l’usage du casque Daydream View décliner au fil du temps », concède Google à Variety.

Google admet que « quelques limitations claires » ont empêché la réalité virtuelle sur smartphone de devenir « une solution viable sur le long terme ».

« Tout spécialement, demander aux gens de placer leur téléphone dans un casque en perdant ainsi l’accès aux apps qu’ils utilisent toute la journée cause des frictions considérables », note Variety.

Le casque Daydream View a été dévoilé à grand bruit en 2016 et était compatible avec le premier smartphone Pixel de Google, lancé plus tard dans la même année.