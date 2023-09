Fairphone renforce la durabilité de son dernier modèle

Fairphone, spécialiste du téléphone éthique, lance un nouveau modèle toujours plus facile à réparer mais aussi fabriqué selon des procédures plus durables.

Dans un communiqué, le fabricant explique que le Fairphone 5 bénéficiera d’un nombre de pièces remplaçables étendu par rapport à son prédécesseur, notamment en ce qui concerne les modules de caméra et les lecteurs de cartes microSD et SIM.

Fairphone vante par ailleurs l’amélioration du SAV : le nouveau smartphone pourra bénéficier d’au moins 5 mises à jour logicielles et sécurité après Android 13 et fonctionnera de façon optimale jusqu’en 2031.

L’appareil est garanti 5 ans.

Le Fairphone 5 tourne avec un moteur plus puissant que la version 4 – un chipset QCM6490 5G de Qualcomm dont les performances doivent renforcer les capacités de traitement en matière de photo, de connexion (il est compatible Wi-Fi 6E) et d’IA.

Côté visuel, le Fairphone 5 offre un écran OLED de 6,46 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, capable d’afficher plus d’un milliard de couleurs. Les images captées par ses trois objectifs (grand angle, super-grand angle et avant) sont traitées par un capteur Sony de 50 mégapixels. Le tout est intégré dans un boîtier (marginalement) allégé par rapport au Fairphone 4 (212 g contre 225 g).

Le Fairphone 5 embarque une batterie remplaçable de 4 200 mAh conçue pour plus de 1000 cycles de chargement.

Fairphone affirme que plus de 70 % des matériaux utilisés pour la fabrication proviennent du recyclage ou de sources durables.

Fairphone 5 propose 256 Go de stockage intégré et sera disponible en pré-commande dès le 30 août sur le site web du constructeur et de partenaires sélectionnés au prix public de 699 euros.