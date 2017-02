Facebook encourage le développement des bots au Moyen-Orient et en Afrique

Le géant des réseaux sociaux Facebook lance une compétition destinée à encourager la production de bots (applications chargées de tâches automatiques comme le déclenchement d’alarmes, la recherche sur le web, l’affichage de la météo…) innovants au Moyen-Orient et en Afrique dans trois catégories : jeux et loisirs, productivité et utilitaires et action sociale.

La compétition, baptisée « Bots for Messenger Developer Challenge », est en phase avec l’engagement de Facebook de promouvoir l’innovation au au Moyen-Orient et en Afrique en offrant aux développeurs et aux start-ups les outils dont ils ont besoin pour créer et lancer de des produits et des services.

« Facebook est issue de la culture du hacking et s’épanouit grâce à la promotion de l’innovation sur de nouvelles plates-formes », explique le règlement de la compétition.

Les bots créés dans ce cadre devront respecter les cadres et règles de développement et s’appuieront uniquement sur l’API Messenger. Les équipes de programmeurs participant au peuvent regrouper jusqu’à trois membres.

Les bots seront jugés sur leur qualité technique et non-technique (degré d’excellence, prenant en compte ses attributs et caractéristiques distinctives) ainsi que sur l’expérience de l’utilisateur.

Dans chaque région, une équipe gagnante sera choisie dans chaque catégorie et recevra 20 000 dollars et trois mois d’assistance par Facebook.

Les 60 équipes finalistes gagneront un téléphone mobile avec Gear VR, une heure d’assistance Facebook et des outils et services de FbStart, programme conçu pour aider les start-ups naissantes à élaborer des bots.

Facebook a lancé son service de support pour la programmation de Bot sur Messenger il y a presque un an.