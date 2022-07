Eutelsat et OneWeb fusionnent leurs orbites

Les opérateurs de satellite Eutelsat et OneWeb ont signé un accord préliminaire en vue d’un mariage de leurs activité. Le tandem veut proposer des plateformes de connectivité communes depuis les orbites basses (low Earth orbit, LEO) et géostationnaire (GEO).

Dans un communiqué commun publié le lendemain de la confirmation de pourparlers par Eutelsat, les fiancés expliquent que la structure résultant de leur épousailles disposerait de 36 satellites GEO et 648 LEO (dont 428 déjà en orbite).

En combinant leurs activités, Eutelsat et OneWeb escomptent profiter de « l’opportunité considérable » représentées par le besoin croissant de connectivité fiable pour les segments B2C et B2B du marché. Ils espèrent par ailleurs réaliser des économies d’échelle en évitant la redondance de certains équipements et en améliorant leur taux d’utilisation.

L’accord valorise OneWeb à 3,4 milliards de dollars. Les actionnaires recevront des titres Eutelsat en échange de leurs parts OneWeb.

Après réalisation de la fusion, Eutelsat détiendra la totalité de OneWeb, à l’exception des parts détenues par le gouvernement britannique.

Eutelsat possédait déjà 23 % de OneWeb avant l’annonce.

Si le rapprochement va à son terme, le président d’Eutelsat, Dominique D’Hinnin, présidera la nouvelle entité. Sunil Bharti Mittal, président exécutif de OneWeb, deviendra co-président aux côtés d’Eva Berneke, directrice générale d’Eutelsat,.

« Cette combinaison sans précédent donnera naissance à un acteur mondial puissant, doté de la solidité financière et de l’expertise technique nécessaires pour accélérer à la fois le déploiement commercial de OneWeb et le pivot stratégique d’Eutelsat vers la connectivité », commente Eva Berneke.

La fusion doit être bouclée dans le courant du premier semestre 2023, à condition d’obtenir l’accord des autorités de régulation et des actionnaires d’Eutelsat réunis en assemblée générale.