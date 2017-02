États-Unis : la vente de spectre donne un résultat très décevant

La vente organisée par la Federal Communications Commission américaine et destinée à redistribuer aux opérateurs mobiles du spectre originellement destiné à la télédiffusion a atteint sa dernière phase, avec un montant des enchères limité à 19,6 milliards de dollars, bien loin des 86,4 milliards escomptés.

A la fin de la semaine dernière, la FCC a mis fin à la phase préliminaire de la vente, qui a vu les opérateurs enchérir pour obtenir des licences correspondant à des blocs de spectre. Les gagnants vont maintenant pouvoir s’affronter pour acheter des licences correspondant à des fréquences spécifiques lors de la phase finale.

L’identité des gagnants du premier tour doit encore être officialisée, mais, en juillet, la FCC a annoncé 62 enchérisseurs enregistrés dont AT&T, Verizon et T-Mobile US. A l’époque, Sprint et Google ont indiqué qu’ils ne participeraient pas.

Sur les 19,6 milliards retirés de la vente, plus de 10 milliards seront reversés aux télédiffuseurs qui ont vendu le spectre. Le Trésor américain recevra plus de 6 milliards et les autres télédiffuseurs impactés par la ré-allocation recevront une enveloppe non précisée afin d’investir dans leurs services.

Attentes déçues

Le résultat de la vente est bien en retrait cependant par rapport aux attentes originelles de la FCC, qui espérait donc 86,4 milliards de dollars, montant regardé avec scepticisme par les analystes qui doutaient que les opérateurs seraient prêts à monter aussi haut.

Après plusieurs phases d’enchères où la réserve n’a pas été atteinte, la FCC a révisé son ambition à la baisse. La nouvelle réserve a finalement été dépassée en janvier et la Commission a annoncé que les enchères prendraient fin au cours du premier trimestre.

« Bien que je me réjouisse que la première phase soit désormais achevée et qu’elle ait abouti, il va falloir faire des efforts conséquents pour comprendre comme les règles et la forme des enchères définies par la FCC ont impacté les résultats, a commenté Michael O’Rielly, commissaire de la FCC. Si le Congrès a offert aux forces du marché un cadre fort pour s’assurer que le spectre soit utilisé au mieux, y compris pour les licences nécessaires à la transmission de la voix et des données sans fil, l’implémentation prévue par la majorité précédente s’est basée semble-t-il sur des suppositions qui se sont révélées très éloignées de la réalité. »