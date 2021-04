Ericsson et MediaTek revendiquent une percée sur la 5G - Mobile World Live

Ericsson et MediaTek reprennent à leur tour le flambeau d’une agrégation des spectres de bandes haute et moyenne sur un appareil 5G et affirment avoir réussi à atteindre une vitesse symbolique de 5,1 Gb/s.

La performance a été annoncée le même jour que des essais de Qualcomm qui combinaient du spectre mmWave et infra-6GHz sur un réseau 5G standalone (SA).

Ericsson explique que son essai de « connectivité 5G duale » combine 800 MHz de spectre en bande haute avec 60 MHz de spectre en bande moyenne sur un unique appareil, ajoutant que la démonstration a « démontré avec succès que la mmWave peut être utilisée de façon robuste » dans une architecture SA 5G.

La combinaison permet selon le communiqué « une augmentation de couverture significative » pour les réseaux SA 5G, avec des performances supérieures à celles atteintes aujourd’hui tant dans le sens montant que descendant.

Ericsson souligne que cette combinaison de fréquences répondrait parfaitement à des cas d’utilisation exigeants dans des configurations fixes-sans fil et mobiles, comme le jeu ou les médias immersifs.

Pour Hannes Ekstrom, chef de produit 5G RAN, la connectivité duale serait une « option très attractive » pour les opérateurs qui vont basculer progressivement sur la SA 5G, sachant que la technologie va « permettre l’utilisation de la mmWave sur réseau multicouche avec des vitesses supérieures à 5 Gb/ ».