Elliott réduit sa parts dans Telecom Italia

Elliott Management a décidé de réduire ses parts dans Telecom Italia de près de 3 % en réponse aux tendances financières actuelles. L’opération ne devrait pas cependant modifier l’influence du fonds sur le fonctionnement de l’opérateur italien.

Une déclaration émise par Consob, le régulateur des marchés transalpin, montre qu’Elliott Management a ramené sa part de 9,72 à 6,97 % alors que le fonds cherche à rééquilibrer son portefeuille d’actions pour tenir compte de l’impact violent de la pandémie de Covid-19 (coronavirus) sur l’économie italienne.

Pour Reuters, l’opération ne remet pas en cause les engagements d’actionnaire d’Elliott Management et l’investisseur continue de soutenir le directoire et l’équipe de direction de l’opérateur.

Elliott Management a eu une influence majeure sur Telecom Italia depuis son arrivée comme investisseur début 2018.

Le fonds a évincé le groupe français Vivendi, alors le principal actionnaire de l’opérateur, pour prendre le contrôle du directoire, déclenchant au passage un conflit acharné entre les deux rivaux.

Depuis 2019, la paix semble régner entre Elliott et Vivendi, qui se sont accordés autour d’une stratégie commune pour l’opérateur.