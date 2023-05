DT et Orange veulent participer au projet de satellite européen Iris2

03 MAY 2023

De grands acteurs des télécoms et de l’espace européens viennent de fonder un consortium afin de répondre à l’appel d’offre lancé par l’Union Européenne pour son projet de réseau de connexion par satellite Iris2.

Le groupe est emmené par Airbus Defence and Space, Eutelsat, Hispasat, SES et Thales Alenia Space mais intègre également des opérateurs comme Deutsche Telekom et Orange.

L’annonce de la création du consortium fait suite à l’appel d’offre lancé par la Commission Européenne (CE) en vue de la mise en place de la constellation européenne Iris2. Le projet bénéficie d’un financement de base de 2,4 milliards d’euros dont 685 millions apportés par l’Agence Spatiale Européenne (ESA).

Les apports de tierces parties devraient faire gonfler considérablement l’enveloppe, la CE estimant le budget total à 6 milliards d’euros.

Une fois en place, la constellation Iris2 doit offrir des services de télécoms hautement sécurisés à faible latence en Europe et dans les zones considérées comme stratégiques pour l’économie de l’UE.

Dans un communiqué présentant ses intentions, le consortium précise que son but est de « développer une constellation de satellites à la pointe de la technologie basée sur une architecture multi-orbite interopérable avec l’écosystème terrestre ».

Le communiqué ajoute que le « consortium encouragera également les start-ups, les entreprises de taille intermédiaire et les PME à rejoindre le partenariat ».