DT critique durement les termes de la vente aux enchères de spectre 5G

« Irréalistes et risqués ». C’est ainsi que Deutsche Telekom qualifie les termes du projet final de vente aux enchères de spectre 5G en Allemagne, publiés la semaine passée par la Bundesnetzagentur, le régulateur allemand.

Dans un communiqué envoyé à Mobile World Live, l’opérateur affirme que les termes vont bien au-delà des limites que la Bundesnetzagentur avait précédemment considérés comme raisonnables et équilibrées.

« Une expansion aussi mal dimensionnée est économiquement irréaliste, fixe de mauvaises priorités, ignore les règles fondamentales de la physique et échouera sur des obstacles bureaucratiques », affirme l’opérateur.

« Par ailleurs, le manque de clarté du projet sur l’itinérance au niveau national présente un risque considérable et difficile à évaluer pour les investisseurs. Des décisions portant sur des milliards d’euros d’investissements, et de là sur le succès de la 5G en Allemagne, doivent s’appuyer sur la proportionnalité et des certitudes légales. Tout cela doit être assuré avant la décision portant sur les conditions de la vente le 26 novembre », continue le cadre de DT.

Ces commentaires font suite à la publication des termes de la vente aux enchères de fréquences compatibles avec la 5G qui doit avoir lieu en 2019. Les modalités de la vente doivent être discutées par le conseil du régulateur le 26 novembre.

Dans les semaines précédant la publication du projet, tant Deutsche Telekom que la GSMA et Telefonica Allemagne avaient émis des critiques sur le pré-projet présenté en août par le régulateur et sur d’autres termes supposément ajoutés à la version finale.