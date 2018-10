Des investisseurs réclament le remplacement de Zuckerberg à la tête de Facebook

Quatre fonds institutionnels actionnaires de Facebook ont appelé selon Reuters à demander la démission de Mark Zuckerberg de son poste de président du directoire, suite à la marée d’informations négatives publiée par la presse sur les fuites de données, la propagations de fausses informations sur la plate-forme et les interférences étrangères dans les élections américaines.

Zuckerberg contrôlant totalement le directoire, l’initiative est purement symbolique. Mais le trésorier de l’État de Rhode Island, Seth Magaziner, un des cosignataires de l’appel, affirme vouloir souligner ainsi l’importance des problèmes rencontrés par Facebook tout en encourageant la société à les résoudre.

La proposition, qui vise à demander au directoire de nommer un président indépendant afin d’améliorer la surveillance des activités, sera discutée lors de la réunion annuelle des actionnaires en mai 2019.

« Cela nous permettra de forcer un dialogue lors de la rencontre annuelle, et d’ici là de porter le problème sur la place publique », explique M.Magaziner à Reuters.

L’appel a été également signé par le contrôleur municipal de New York, Scott Stringer, qui administre les 160 milliards de fonds de retraite des employés de la ville, plus les trésoriers d’État d’Illinois et de Pennsylvanie.

A noter qu’une proposition similaire, déjà soutenue par trois des quatre fonds aujourd’hui impliqués, a été rejetée l’an passé. Mais cette fois, les signataires espèrent le soutien d’autres grands investisseurs.

A l’époque de l’initiative précédente, la direction de Facebook avait répliqué qu’un président du directoire indépendant « serait un facteur d’incertitude, de confusion et d’inefficacité ».