Des experts réclament une pause dans la course à l’IA

Des grands noms de l’industrie tech comme Elon Musk, le patron de Twitter, et Steve Wozniak, le cofondateur d’Apple, s’associent avec des chercheurs et des universitaires pour réclamer une pause de six mois dans le développement de systèmes d’intelligence artificielle plus puissants que le GPT-4 d’OpenAI. Tous mettent en garde contre les risques que représente une « course aux armements » incontrôlable pour la société et l’humanité toute entière.

Dans une lettre ouverte publiée par une ONG, le Future of Life Institute, plus de mille signataires appartenant aux secteurs des technologies et de l’éducation affirment que des recherches ont révélé que les systèmes d’IA générative posent des risques considérables et devraient donc être planifiés et gérés avec des soins et des ressources proportionnés.

Or, les signataires remarquent que la nécessaire prudence a fait place ces derniers mois à « une course aux armements incontrôlable pour déployer et développer des cerveaux numériques toujours plus puissants dont la maîtrise, le caractère prédictible et le contrôle fiable échappent à tout le monde, y compris à leurs créateurs ».

En vertu de ces craintes, les signataires réclament une pause immédiate dans l’entraînement de nouveaux systèmes plus puissants que GPT-4.

« Cette pause devrait être observable et vérifiable publiquement et concerner tous les acteurs clés du secteur. Si une telle pause ne peut être mise en œuvre rapidement, les gouvernements devraient intervenir et imposer un moratoire », demandent les pétitionnaires.

Course dangereuse

GPT-4 a été publié en mars par OpenAI, un développeur soutenu par Microsoft, qui déploie d’ores et déjà la technologie dans ses produits.

GPT-4 suit de peu la mise en ligne de la plateforme d’IA générative ChatGPT, phénomène médiatique rapidement adopté en masse par le public.

Google tente de concurrencer Microsoft en appuyant Anthropic, un autre développeur, de façon à pousser ses propres produits d’IA.

Les signataires de la lettre ajoutent que les laboratoires et les experts devraient mettre la pause à profit pour développer et implémenter des règles de sécurité et de bonne pratique en vue d’une surveillance rigoureuse des modèles et développements avancés.

Ils ajoutent en fin que leur appel ne vise pas un arrêt des développements de l’IA en général mais demande « simplement de prendre du recul par rapport à la course dangereuse qui mène à des modèles de boîtes noires toujours plus ambitieux et imprévisibles ».