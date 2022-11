Des experts affirment que le développement du net dépend de sa sécurisation

Réunis dans le cadre du sommet ZTE 5G organisé à Stresa (Italie), des experts issus de l’industrie du mobile ont réaffirmé la nécessité d’agir afin de créer un internet plus sûr pour les utilisateurs de toutes les catégories socio-économiques, au bénéfice des pays développés comme émergents.

S’exprimant dans le cadre du premier keynote, Mattia Fantinati, président d’Internet Governance Forum Italia, a souligné que sécuriser le monde en ligne va bien sûr permettre de développer l’utilisation des technologies numériques et créer des bénéfices économiques, mais qu’il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine – notamment pour améliorer la crédibilité du net en matière de protection de la vie privée et des droits humains.

Tirant les enseignements de son expérience au gouvernement italien, Mattia Fantinati a explique que « si les gens utilisent la technologie en confiance, les technologies sont adoptées et la technologie progresse. Sinon, elle est condamnée. Si donc nous voulons développer l’économie et si nous voulons que les gens utilisent la technologie, nous devons créer pour eux un environnement sûr et durable. »

Fracture à combler

Dans le cadre de la même session, Lara Dewar, directrice marketing de la GSMA, a rappelé les bénéfices d’un internet sécurisé dans les pays où sévit une fracture dans l’usage du mobile – là où les possibilités de connexion existent mais restent inaccessibles à certaines parties de la population.

Selon la GSMA, 3,2 milliards de personnes pourraient bénéficier de services haut débit sur mobile mais ne peuvent s’y connecter.

Lara Dewar a expliqué que les soucis liés à la sûreté et à la sécurité représentent l’un des quatre problèmes majeurs à résoudre, à côté de coûts d’accès trop élevés, du manque d’éducation et de formation au maniement des outils numériques et de l’accès limité aux contenus et aux services : « Nous devons mettre en place les bons mécanismes et les bons cadres pour créer un environnement en ligne sûr et offrir aux gens les connaissances et les compétences dont ils ont besoin pour limiter les risques et se protéger. »