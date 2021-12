De hauts cadres quittent la direction de Telecom Italia à la suite du pdg

Moins d’une semaine après la démission du pdg Luigi Gubitosi, Telecom Italia annonce que Nicola Grassi, directeur de la technologie et des opérations, et Carlo Nardello, directeur de la stratégie, du développement commercial et de la transformation de l’entreprise, vont quitter la société dans le cadre d’une restructuration de l’équipe dirigeante.

Les activités qui étaient sous la responsabilité de M.Grassi vont passer sous la houlette d’un nouveau service confié à Stefano Siragusa, ex-responsable information et médias, nommé directeur général adjoint et chef du réseau, des opérations et de la vente en gros.

Les attributions de M.Nardello sont quant à elle partagées. La partie stratégie et développement passent provisoirement sous l’aile de Claudio Ongaro, directeur fusions et acquisitions. La partie transformation devient l’apanage de Paolo Chiriotti, directeur des achats, dont l’ex-fonction est transférée (là encore provisoirement) au directeur informatique Simone De Rose.

Parmi les autres changements figurent la création d’un bureau chargé des consommateurs et des petits et moyens marchés, d’un bureau du marché entreprises et d’une direction chargée de la stratégie de marque et de la communication commerciale.

Ces changements interviennent dans la foulée du départ de M.Gubitosi, qui a démissionné après l’annonce d’une OPA lancée par le fonds d’investissement KKR.

Le rachat potentiel et les changements à la tête de la direction donnent lieu à une avalanche de spéculations sur la direction et le contrôle futur de Telecom Italia, sur fond de rumeurs de grève et d’une possible intervention du gouvernement.