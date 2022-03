CVC fait à son tour une offre à Telecom Italia

Telecom Italia a reçu de la part de CVC Capital Partners une offre non contractuelle en vue du rachat d’une part minoritaire de la nouvelle entreprise de services qui pourrait être créée dans le cadre du projet proposé par le pdg de l’opérateur, Pietro Labriola.

Au début de l’année, Pietro Labriola a présenté un plan destiné à séparer les activités de Telecom Italia en deux entités distinctes – infrastructures d’un côté et services de l’autre. Selon le communiqué publié par l’opérateur, CVC est intéressé par l’acquisition d’une part dans la seconde société, qui intégrerait la division entreprise de Telecom Italia en plus de Noovle, Olivetti, Telsy et Trust Technologies.

Citant des sources anonymes, Reuters explique que CVC viserait une part de 49 % dans la nouvelle société de services. Le conseil d’administration de Telecom Italia devrait examiner cette offre lors d’une réunion organisée le 29 mars.

KKR ne renonce pas

L’opérateur italien a par ailleurs confirmé dans son communiqué que les discussions continuent avec KKR sur la viabilité de l’offre de rachat de 10,8 milliards d’euros présentée par le fonds américain.

KKR a présenté son projet à Telecom Italia en novembre 2021, mais l’opérateur n’a accepté de débuter les discussions formelles qu’il y a deux semaines.

La direction de Telecom Italia a également indiqué qu’elle étudiait la possibilité d’un rapprochement avec la société semi-nationalisée Open Fiber, ressuscitant ainsi le vieux projet de création d’un unique fibro-opérateur en Italie.

KKR, qui possède déjà 37,5 % des activités fixes de Telecom Italia réunies sous l’appellation FiberCop, persisterait dans son intention d’acquérir plus de parts de l’opérateur et souhaiterait discuter des conséquences d’une fusion avec Open Fiber.

Selon Reuters, l’investisseur américain veut toujours procéder à des vérifications préalables avant de passer au stade suivant, mais il a réduit le champ des informations qu’il estime nécessaires.