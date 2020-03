Covid-19 : des opérateurs surveillent les déplacements de population

Des opérateurs en Italie, Allemagne et Autriche ont fourni des données aux autorités de santé afin de vérifier si les citoyens obéissent aux restrictions de mouvements imposées pour freiner l’épidémie de Covid-19 (coronavirus), explique Reuters.

Telecom Italia, Vodafone Italie, Wind Tre, Telekom Austria et Deutsche Telekom ont transmis aux autorités des données anonymes destinées à cartographier les mouvements de leurs abonnés, rapporte l’agence de presse, notant cependant que des précautions ont été prises au préalable afin de ne pas contrevenir aux lois européennes relatives à la protection des données.

Vodafone a expliqué à Reuters avoir livré des données compilées et une carte infrarouge de la région italienne de Lombardie, la plus touchée par le virus. Ces éléments ont permis d’observer un déclin de 60 % des déplacements de plus de 500 mètres.

Lothar Wieler, président de l’institut Robert Koch, agence allemande de prévention et de contrôle des maladies, a insisté sur le fait qu’il sera difficile de maîtriser l’épidémie si les gens ignorent les restrictions de mouvement à un moment où la population est exposée à une hausse rapide des infections.

Telekom Austria, de son côté, a adapté pour l’épidémie un logiciel d’analyse des déplacements développé par la société Invenium pour prédire les bouchons routiers et le nombre de visiteurs présents sur les sites touristique, ajoute encore Reuters.