Cellnex achète les tours d’Altice pour 5,2 milliards d’euros - Mobile World Live

Le spécialiste des infrastructures de télécoms Cellnex continue sa campagne d’acquisitions en rachetant Hivory, la filiale tours d’Altice Europe, pour 5,2 milliards d’euros. L’acquisition devrait être financée par une levée de fonds complémentaire auprès d’autres investisseurs.

Avec Hivory, Cellnex disposera de 10 500 tours en France et dépensera en outre 900 millions d’euros supplémentaires pour construire 2 500 nouveaux sites. L’accord comprend une clause par laquelle Altice Europe s’engage à louer les tours pour SFR.

Après la construction des tours supplémentaires, Cellnex totalisera 26 740 sites en France, qui serviront Bouygues Telecom, Iliad/Free et Altice/SFR.

Une fois recueillie l’approbation des instances de régulation, l’acquisition d’Hivory par Cellnex auprès de ses actionnaires Altice et Starlight Holdco devrait être bouclée au 2e semestre.

Tous azimuts

Le marché conclu avec Altice fait suite à une longue série d’accords similaires passés entre Cellnex et des opérateurs européens, en France bien sûr, mais aussi en Espagne et au Portugal . Cellnex attend par ailleurs l’approbation des autorités pour prendre en charge les tours de CK Hutchison en Italie et au Royaume-Uni, dans le cadre d’un accord multinational de 10 milliards d’euros signé en 2020.

Le dernier rachat, ainsi que les coûts d’un autre accord destiné à intégrer ses actifs aux Pays-Bas avec les tours locales de Deutsche Telekom, va être financé à travers un appel de 7 milliards d’euros aux actionnaires.

Ce sera donc la seconde fois en un an que Cellnex demande aux actionnaires de mettre la main à la poche pour procéder à des acquisitions, des investisseurs ayant par ailleurs apporté 4 milliards en août pour couvrir le marché passé avec CK Hutchison, en plus d’une transaction en cours de 800 millions destinée à acquérir le contrôle de la société qui gère les tours de Play en Pologne.