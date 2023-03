Bouygues Telecom signe un partenariat autour de la 5G industrielle

Bouygues Telecom annonce la signature d’un accord centré sur la 5G en milieu industriel avec Siemens France et le prestataire de services informatiques Alten. Les trois partenaires vont notamment explorer des cas d’usage appuyés sur la Réalité Augmentée (RA), la robotisation et l’IoT.

Bouygues Telecom Entreprises, la branche de l’opérateur axée sur le monde professionnel, précise que l’initiative vise à développer des services personnalisés basés sur ses réseaux 5G, sur l’offre IoT de Siemens et sur l’expertise d’Alten en matière de R&D pour l’industrie.

« Ces réseaux 5G industriels seront déployés en mode privé, public ou hybride et adresseront différents cas d’usages tels que le contrôle des applications critiques, la réalité augmentée ou encore le pilotage de robots automatisés, auxquels des solutions IoT et M2M pourront être associées via notre marque dédiée Objenious », précise Jean-Christophe Ravaux, directeur marché BtoB de Bouygues Telecom, dans un communiqué.

Les trois partenaires se sont donné quatre objectifs : « évangélisation » de l’industrie 4.0 et de la 5G industrielle, optimisation de la démarche marketing en rapprochant les unités métiers et commerciales, construction de services 5G « prêts à être déployés », incluant AR et jumeaux numérique et, enfin, proposition d’« offres de services structurées » type audit de maturité numérique, audit de connectivité ou formation.

Les industriels intéressés bénéficieront d’un accès aux installations de démonstration dédiées du trio.

« Dans le cadre de ce partenariat, Bouygues Telecom Entreprises proposera une connectivité adaptée aux besoins des différentes industries garantissant qualité de service, sécurité du réseau et faible latence », précise encore Jean-Christophe Ravaux.