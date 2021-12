AWS propose des réseaux 5G privés via CBRS

Lors de sa conférence annuelle re:Invent, Amazon Web Services (AWS) a présenté une solution clé en main destinée aux entreprises désireuses de déployer des réseaux 5G privés en spectre partagé.

AWS, qui fournit des services cloud, propose de livrer, d’intégrer et de maintenir tous les éléments matériels et logiciels de son produit, y compris les petites cellules radio, les serveurs, le cœur de réseau 5G, les logiciels RAN et les cartes SIM.

Les clients seront capables de spécifier en ligne la taille et les caractéristiques de leur réseau. Les entreprises paieront AWS pour la capacité réseau et le débit, mais ne régleront pas de redevance pour chaque appareil.

AWS Private 5G n’est encore disponible que sous forme de preview aux États-Unis, où la solution doit s’appuyer sur le spectre Citizens Broadband Radio Service (Band 48), partagé par le gouvernement et les détenteurs de licences prioritaires, avec possibilité d’utilisation par des tierces parties en fonction des disponibilités.

Les clients auront besoin d’un Spectrum Access System (SAS) pour accéder au CBRS en temps réel, service qu’AWS doit fournir.

AWS précise que le logiciel de cœur de réseau pourra tourner sur le site d’un de ses nombreux data centers ou sur l’infrastructure implantée sur le site du client.

Réactions

L’investissement d’AWS valide l’idée que « la technologie 5G peut et doit être rendue accessible aux entreprises », commente Ozer Dondurmacioglu, VP marketing de Celona, un fournisseur d’équipement réseau CBRS, dans un entretien à Mobile World Live.

Pour Patrick Filkins, directeur de recherches IoT et infrastructures de réseaux mobiles chez IDC, AWS aura intérêt à être « aussi ouvert que possible » dans son approche des fournisseurs d’équipements radio.

Ericsson, Nokia et Samsung, mais aussi une multitude d’autres fournisseurs de taille plus modeste, offrent des small cells compatibles CBRS.

AWS affirme que Dish Network et Koch Global Services ont déjà signé pour la mise en œuvre de la solution, par ailleurs déjà utilisée dans les centres de distribution d’Amazon.