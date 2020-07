Au Royaume-Uni, le démontage hâtif du matériel Huawei inquiète les opérateurs - Mobile World Live

Dans le cadre d’une séance du comité parlementaire britannique sur les sciences et les technologies, le directeur des réseaux de Vodafone UK, Andrea Dona, et le directeur des technologies du groupe BT, Howard Watson, ont averti le gouvernement que le démontage du matériel Huawei, apparemment envisagé pour 2023, serait irréaliste et perturberait le service aux consommateurs et aux entreprises.

La position du Royaume-Uni dans le dossier Huawei est en cours de discussion à Londres, sous la pression américaine et dans la foulée d’un rapport sur l’impact des sanctions infligées à la chaîne d’approvisionnement de l’équipementier chinois.

Pour Andrea Dona, les règles limitant le rôle d’Huawei et autres fournisseurs publiées en avril « ont trouvé le bon équilibre entre la sécurisation des réseaux de télécoms et la stabilité dont nous avons besoin pour continuer à investir dans le réseau », alors que des mesures plus strictes auraient des implications de coût et ralentiraient le déploiement de la 5G.

Selon Vodafone, expurger totalement les réseaux de tout équipement Huawei pourrait coûter plusieurs milliards et prendrait au moins cinq ans. Andrea Dona a ajouté que la date limite de 2023 impliquerait des ruptures de service allant jusqu’à deux jours d’affilée.

« Il est logistiquement impossible de descendre à zéro sur une période de trois ans, a confirmé Howard Watson. Cela signifierait littéralement des coupures totales pour les clients. »

M.Watson a ajouté qu’appliquer les décisions déjà prises était difficile, mais « réalisable au final » avec des perturbations minimales, tout en reconnaissant l’importance du travail gouvernemental en cours.

Plus tôt lors de la même séance, Victor Zhang, VP d’Huawei, a réitéré le message déjà adressé aux médias, expliquant que les restrictions américaines n’avaient pas d’impact à court terme sur la capacité de fournir des équipements pour les réseaux britanniques, fibre ou 5G.

M.Zhang a ajouté qu’il travaillait avec des partenaires à évaluer les conséquences à long terme, étude qui pourrait prendre des mois.