Apple va payer pour mettre fin à l’affaire du ralentissement des iPhones

Apple accepte de payer jusqu’à 500 millions de dollars pour mettre fin à la bataille légale liée à une décision de ralentir intentionnellement les performances d’iPhones anciens afin d’étendre la durée de vie de leurs batteries.

L’accord, qui doit encore être soumis à l’approbation d’un juge lors d’une audience fixée au 3 avril, prévoit qu’Apple va payer aux consommateurs entre 25 et 500 dollars pour chaque appareil affecté. Compte tenu du nombre des plaintes considérées comme recevables, Apple devrait donc payer entre 310 et 500 millions de dollars.

Les compensations seront offertes à tous les possesseurs présents et passés d’iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus ou SE sous iOS 10.2.1 ou une version postérieure. Certaines versions de la série 7 sous iOS 11.2 ou une version postérieure sont également inclus.

Dans tous les cas, l’offre de compensation s’applique aux modèles tournant sous ces versions d’iOS avant la date du 21 décembre 2017.

S’il est approuvé par le juge, le règlement proposé par Cupertino devrait mettre fin au conflit qui a débuté fin 2017. Apple avait alors reconnu qu’une fonction de gestion de l’alimentation électrique implémentée dans l’OS ralentissait la vitesse du processeur dans les anciens iPhones afin de prolonger la batterie.

Apple avait au début répondu aux protestations des consommateurs en abaissant le coût de remplacement des batteries destinées aux appareils incriminés, sans pour autant mettre fin aux multiples procès intentés par les utilisateurs et aux enquêtes lancées par les régulateurs aux États-Unis et en France. Toutes les procès intentés outre-Atlantique ont été rassemblés dans le cadre d’une procédure unique en 2018.

Le mois dernier, Apple a accepté de payer une amende de 25 millions d’euros à l’autorité française de la concurrence afin de mettre fin à l’enquête en cours.