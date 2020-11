Apple paye 113 millions de dollars pour le bridage des iPhones - Mobile World Live

Apple accepte de payer 113 millions de dollars aux représentants officiels de 33 États américains (plus le district de Columbia) afin de mettre fin aux poursuites concernant le bridage logiciel qui ralentissait les performances sur une série d’anciens iPhones.

L’accord doit encore être soumis à l’acceptation d’un juge. Il est indépendant d’un autre accord signé en mars afin de régler un recours collectif au prix du versement de 500 millions de dollars aux utilisateurs lésés.

En plus de l’amende payée aux États plaignants, Apple s’engage à maintenir une page web qui donne des informations sur la gestion des problèmes et le réglage des batteries et prévient les utilisateurs quand une mise à jour d’iOS impacte les performances.

Apple a offert des remplacements de batteries à prix réduit après que ses clients se soient insurgés contre le ralentissement des performances des iPhone 6, 7 et SE.