Apple met l’iPhone 14 sur orbite

Apple annonce que son iPhone 14 offrira un service de messagerie de secours accessible en tout lieux grâce à une connexion vers la constellation Globalstar.

La fonction Emergency SOS doit permettre aux utilisateurs d’émettre des messages textuels brefs à l’attention d’un organisme d’intervention d’urgence en pointant le smartphone vers un satellite.

Apple a conçu les composants et développé le logiciel destiné à connecter l’antenne de l’iPhone 14 aux satellites. L’utilisateur peut suivre sur l’écran la trajectoire des satellites de façon à établir facilement la connexion.

Apple a également conçu un algorithme de compression spécial de façon à diviser par trois la taille d’un message moyen et permettre son expédition en 15 secondes – dans des conditions idéales.

A cause de l’étroitesse de la bande passante, Apple a travaillé avec des spécialistes des services de secours pour développer une liste de réponses les plus fréquentes, tandis qu’une app déjà existante permet de localiser l’appareil émetteur.

Le service SOS sera disponible aux États-Unis et au Canada en novembre. Apple prévoit de le proposer gratuitement pendant deux ans. C’est Globalstar qui sera chargé de fournir les connexions satellitaires.

« Ce service ne représente pas un « big bang » pour Appple, mais plutôt une fonction utile destinée à ouvrir la voie à des services plus ambitieux dans le futur », explique Tim Hatt, directeur recherche et consulting de GSMA Intelligence, à Mobile World Live.

« Au final, ce sont les opérateurs mobiles, et non Apple, qui détermineront à quel rythme la connectivité satellite sera proposée au grand public, continue Tim Hatt. Plutôt que quelque chose de nouveau, il s’agit donc ici plutôt d’une validation de l’activité autour des satellites ces deux ou trois dernières années. »

En France, l’iPhone 14 devrait être vendu 1019 euros, contre 1169 euros à l’iPhone 14 Plus. Il faudra payer respectivement 1329 et 1479 euros pour l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max.