Apple est poursuivi pour le tracking illégal d’iPhones - Mobile World Live

Une organisation non gouvernementale vient de déposer deux plaintes contre Apple en Europe, accusant le géant américain de violer la loi de l’Union Européenne (UE) en surveillant le comportement d’utilisateurs d’iPhone sans leur consentement pour en tirer des revenus publicitaires.

Les plaintes, déposées par l’ONG viennoise NOYB – European Center for Digital Rights auprès des autorités responsables de la protection des données privées en Allemagne et en Espagne, affirment que l’outil Apple Identifier for Advertisers (IFDA) viole la réglementation européenne en se comportant de facto comme un cookie destiné au tracking.

NOYB estime que l’outil permet à n’importe quelle app installée sur un iPhone de « surveiller l’activité d’un utilisateur et d’en tirer des informations sur son comportement sur mobile et en ligne », ce qui implique normalement l’assentiment du consommateur selon les lois de l’UE.

L’ONG assure qu’Apple a contourné la réglementation en plaçant « des codes de tracking sans informer les utilisateurs ou demander leur accord ».

Apple et des tierces parties pourraient avoir accès à des détails concernant le comportement des utilisateur pour « en déduire des préférences de consommation et les cibler par de la publicité personnalisée », expliquent les plaignants.

NOYB réclame une enquête sur les pratiques incriminées et demande que les autorités responsables de la protection des données privées infligent une amende à Apple et ordonnent la suppression de l’outil de tracking sur ses appareils.

L’ONG indique par ailleurs qu’elle se penche sur de possibles pratiques similaires par Google.