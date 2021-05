American Tower se procure 1,6 milliard d’euros pour l’Europe - Mobile World Live

06 MAY 2021

American Tower annonce que la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) va investir 1,6 milliard d’euros en échange d’une part de 30 % dans sa filiale européenne, ATC Europe.

La « tower co » américaine devrait devenir le numéro deux du secteur européen derrière Cellnex avec le rachat pour 7,7 milliards de Telxius Telecom, annoncé en janvier. L’acquisition concerne près de 24 000 tours en Allemagne et Espagne, en plus de 7 000 environ en Amérique Latine. American Tower possède déjà par ailleurs des tours en France.

La société américaine ne compte pas s’arrêter là. En annonçant le marché passé avec CDPQ, Tom Bartlett, pdg d’American Tower, explique que l’alliance « crée un cadre solide et adaptable à travers lequel des opportunités d’expansion future pourront être évaluées et financées ».

CDPQ a déjà investi dans les tours. En avril 2019, le group a pris une part de 30 % dans la principale filiale de Vertical Bridge Holdings, le plus grand groupe à fonds privés du secteur aux États-Unis.

Tom Bartlett précise que l’investissement de CDPQ va aider à financer l’acquisition de Telxius Towers. American Tower a décidé par ailleurs d’émettre au moins 8,5 millions d’actions pour aider à régler l’addition.