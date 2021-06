American Tower et Cellnex poussent leurs pions en Europe - Mobile World Live

American Tower va vendre une part de 10 % de ses activités européennes à Allianz pour 530 millions d’euros, tandis que Cellnex obtient l’autorisation officielle d’acquérir 9 100 tours italiennes auprès de CK Hutchison.

La première affaire signée par American Tower devrait être conclue au troisième trimestre. Elle permet à Allianz de devenir le nouveau partenaire stratégique d’ATC Europe auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), qui a acquis en mai une part de 30 % dans la tower co pour 1,6 milliards d’euros.

La direction d’American Tower précise qu’elle gardera le contrôle des opérations et la direction de ses activités européennes après le marché passé avec Allianz, qui recevra en échange des droits de gouvernance et des sièges au conseil d’administration.

Les fonds obtenus par ATC Europe doivent financer l’achat de Telxius, filiale tour de Telefonica, prévu pour 6,2 milliards d’euros.

Cellnex a de son côté reçu le feu vert de l’Autorita Garante della Concorrenza, le régulateur italien, pour boucler dans les prochaines semaines l’acquisition des tours actuellement opérées par WindTre, la marque locale de CK Hutchison.

L’autorisation est cependant conditionnée par l’obligation de fournir des services aux tarifs du marché aux opérateurs FWA (fixed wireless access) et aux éventuels opérateurs mobiles virtuels (MVNO) dans les villes de moins de 35 000 habitants.

L’autorisation des autorités italiennes sanctionne la fin d’une enquête lancée en avril.

Le rachat des tours italiennes fait partie d’une série d’accords passés entre Cellnex et CK Hutchison en vue d’un vaste transfert de tours européenne, pour un total de 10 milliards d’euros. Les transactions en Autriche, en République d’Irlande, au Danemark et en Suède sont déjà réglées. Ne restent qu’à boucler les dossiers italien et britannique.

L’achat d’actifs outre-Manche est encore à l’étude chez le régulateur britannique. Cellnex espère terminer le rachat au premier semestre 2022.

Parallèlement à l’accomplissement de ses ambitions en Italie, Cellnex annonce avoir déposé une demande au régulateur portugais pour racheter DAS ainsi que des actifs issus de MEO, la tower co d’Altice Europe. Les détails financiers ne sont pas divulgués. Cellnex signale simplement que la transaction nécessiterait un « investissement de 209 millions d’euros ».