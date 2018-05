American Tower achète des tours à Telkom au Kenya

09 MAY 2018

American Tower a signé un accord en vue du rachat d’un maximum de 723 tours à Telkom Kenya, ont annoncé les deux sociétés.

L’opérateur a précisé que les fonds seront investis dans le réseau 4G et des plates-formes destinées à améliorer le service aux clients qui « réclament une qualité et des performances améliorées pour nos réseaux de données, ainsi qu’une gamme de services plus étoffée ».

Le Kenya est le 17e pays dans lequel American Tower sera présent, et le 5e en Afrique.

La vente devrait être bouclée au second semestre de 2018, après approbation du régulateur. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.

Le mois dernier, des rumeurs ont laissé entendre que Telkom Kenya pourrait fusionner des activités avec Airtel Kenya, premier pas possible en vue d’une reprise totale des actifs du groupe indien dans le pays.

La nouvelle entité résultant d’une fusion serait ainsi capable de mieux affronter le leader du marché, Safaricom. Telkom Kenya dispose d’environ 1 581 stations de base et Airtel de 1 548, contre 4 000 à Safaricom.

Selon GSMA Intelligence, Safaricom dispose aujourd’hui de 71 % de parts de marché en termes d’abonnés, très loin devant Telkom Kenya (10%). Une fusion entre Telkom et Airtel donnerait à la nouvelle entité une part d’environ 28 %.