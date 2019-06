Altice USA veut casser les prix pour grossir rapidement sur le marché mobile

Selon le Wall Street Journal, Altice USA se préparerait à proposer des tarifs très agressifs afin d’assurer la croissance rapide de son futur service mobile.

Selon les sources citées par le WSJ, le câblo-opérateur prévoit de proposer un contrat offrant des données illimitées pour 20 à 30 dollars par mois, tarif nettement inférieur à celui proposé par les opérateurs traditionnels et les opérateurs virtuels (MVNO) venus du câble.

En comparaison, le plan illimité de Verizon revient à 80 dollars par mois, contre 70 dollars chez AT&T et T-Mobile, et 60 dollars chez Sprint (l’opérateur virtuel partenaire d’Altice). Les câblo-MVNO Charter Communications et Comcast offrent eux des plans équivalents pour 45 dollars par mois.

Récemment, Dexter Goei, pdg d’Altice USA, a expliqué que sa société avait fixé sa stratégie relatives aux prix et à la distribution, mais sans donner de détails.

M.Goei a cependant laissé entendre qu’Altice USA bénéficie d’éléments économiques favorables qui lui permettrnt de pénétrer agressivement le marché au prix d’un impact marginal sur ses finances.

Altice USA a récemment reçu l’assurance que son accord d’opérateur virtuel avec Sprint serait maintenu dans le cadre de la fusion envisagée avec T-Mobile US.

Altice USA est actuellement en phase de tests avancés avec un lancement prévu avant la fin du 3e trimestre.