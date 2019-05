Altice USA précise ses plans sur le mobile

Le câblo-opérateur Altice USA met à jour ses plans de lancement sur le marché du sans fil. Il espère notamment lancer un service d’opérateur virtuel (MVNO) sous contrat avec Sprint avant la fin du 3e trimestre.

Lors d’une conférence téléphonique avec des analystes, le pdg Dexter Goei a indiqué qu’Altice USA était entré dans une « phase de test intensive » et bouclait « un partenariat mobile majeur » en vue du lancement. Il a précisé qu’Altice a déployé plus de 19 000 cellules en moins d’un an dans le cadre de son partenariat avec Sprint, et que le travail sur le cœur de réseau est désormais achevé.

Dexter Goei a insisté ensuite sur le fait qu’Altice USA ne se sent pas menacé par une offre potentielle d’accès large bande 5G (FWA, ou fixed wireless access) proposée par des opérateurs mobiles.

« Nous n’avons pas observé de lancements FWA 5G sur notre terrain. Nous ne nous attendons à en voir de si tôt, vu les contraintes techniques et économiques qu’ils présentent pour les opérateurs de réseaux mobiles. »

Ces sentiments font écho aux propos confiants émis déjà cette année par David Watson, pdg de Comcast Cable, bien que Dexter Goei concède que l’impact de la concurrence FWA pourrait se faire sentir « avec le temps » dans les zones rurales.