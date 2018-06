Altice tire 2,5 milliards d’euros de ses tours

Altice Europe devrait retirer 2,5 milliards de la vente de parts liées à son activité d’opérateur de tours en France et au Portugal.

Le groupe, qui contrôle notamment l’opérateur mobile français SFR, précise que 10 198 sites vont être intégrés au sein d’une nouvelle société, SFR TowerCo dont 49,99 % du capital est cédé au groupe d’investissement KKR. Altice Europe estime la valeur de la nouvelle société à 3,6 milliards d’euros.

Au Portugal, Altice Europe a signé un accord avec un consortium comprenant Morgan Stanley Infrastructure Partners et Horizon Equity Partners en vue de la vente de 75 % d’une autre société nouvellement créée, Towers of Portugal. La structure encadre cette fois 2 961 sites, actuellement utilisés par PT Portugal. Altice estime que Towers of Portugal vaut aux alentours de 660 millions d’euros.

Ces deux accords doivent donner un peu d’air au groupe, lourdement endetté à la suite d’une série ambitieuse de fusions-acquisitions et affecté par des performances en demi-teinte en 2017, spécialement en Europe.