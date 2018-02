Altice perd un de ses gros investisseurs

Selon le Financial Altice, la société Carmignac Gestion, qui avait pris des actions dans Altice lors de son introduction en bourse en 2014 et avait accumulé 3 % de parts en septembre 2017, les a vendues en novembre, opération qui vient juste d’être révélée.

Cette vente est intervenue dans le courant du mois qui a vu Altice annoncer que sa dette avait atteint environ 50 milliards à la fin du 3e trimestre 2017 et révéler le départ du pdg Michel Combes.

Les sources du Financial Times précisent que l’une des raisons de la vente a été la menace d’une hausse de taux d’intérêts impactant l’énorme dette contractée par Altice ainsi que l’éloignement des perspectives de consolidation du marché français, où SFR, opérateur contrôlé par le groupe, avait un rôle à jouer.

Depuis l’annonce difficile des résultats de son 3e trimestre, Altice s’est efforcé de réduire sa dette, promettant de se séparer d’activités non essentielles avant le milieu de cette année et de modérer son agressive politique d’expansion par fusion et acquisition, raison première de ses emprunts.

La filiale d’Altice en République Dominicaine et Portugal Telecom figurent, selon la rumeur, sur la liste des activités susceptibles d’être revendues.

En janvier, Altice a présenté un plan de réorganisation visant à séparer formellement Altice USA (société introduite en bourse en 2017) des activités européennes du groupe. D’autres précisions sur les intentions de la direction du groupe devraient suivre le 15 mars lors de l’annonce des résultats financiers du 4e trimestre.