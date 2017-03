Altice achète la plate-forme de publicité vidéo Teads

Le groupe français Altice va acquérir Teads, une plate-forme de publicité vidéo en ligne qui revendique une audience de 1,2 milliards de visiteurs uniques par mois, dont 720 millions via mobile.

Le chiffre d’affaires de Teads a augmenté de 44 % en 2016 pour atteindre 187,7 millions d’euros et l’acquisition valorise l’entreprise à hauteur de 285 millions.

« L’acquisition constitue un autre élément majeur pour la stratégie publicitaire mondiale d’Altice, qui entend profiter du poids de Teads en France et aux Etats-Unis », explique le communiqué d’Altice, ajoutant que la « combinaison d’actifs hautement complémentaires de Teads et Altice» dans le rachat devrait «générer immédiatement des bénéfices sur le plan commercial et financier. »

La société Teads a été fondée en 2011 et affirme avoir inventé la publicité vidéo automatisée et ciblée dite « outstream », des vidéos insérées dans un bandeau classique, entre des paragraphes de texte ou des images. Les informations communiquées par l’entreprise montrent qu’elle a emprunté 43 millions d’euros en 2016 pour payer ses acquisitions et sa croissance dans la zone Asie-Pacifique. Teads a racheté notamment Brainient, une société britannique spécialisée dans la création de contenu dynamique pour la vidéo et la téléphonie mobile.

La transaction doit être réglée pour les trois quarts lors de l’achat vers le milieu de l’année. Le reste dépendra des résultats fixés pour 2017 et sera payable début 2018.

« La convergence des télécoms, des contenus et de la publicité est au cœur de nos activités, commente pour sa part Michel Combes, Pdg d’Altice, dans un communiqué. Teads, qui est en elle-même une entreprise performante, avec une présence majeure au sein du propre périmètre d’Altice notamment aux États-Unis et en France, nous permettra d’offrir une proposition de valeur véritablement unique aux marques et agences de publicité d’une part et à l’industrie des médias, créateurs et diffuseurs de programmes d’autre part. C’est cette proposition de valeur – axée sur les données, mesurable et multi-écran – qui nous permettra de faire croître considérablement notre activité de publicité. »

L’équipe dirigeante de Teads, dont son directeur exécutif Pierre Chappaz et son Pdg Bertrand Quesada, vont continuer à diriger les opérations.