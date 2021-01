Alphabet ferme Loon, pas assez rentable - Mobile World Live

Pour raisons économiques, Alphabet a décidé de fermer Loon, sa filiale chargée de développer des relais de télécoms installés dans des ballons stratosphériques.

Dans un blog, Alastair Westgarth, le pdg de Loon, explique que si sa société a pu compter sur de nombreux partenaires intéressés par une technologie de connexion à l’internet basée sur des ballons ces huit dernières années, « elle n’a pas trouvé de moyen d’abaisser suffisamment les coûts pour un faire une activité rentable à long terme ».

Loon a démarré en juin 2013 sous la forme d’un projet du laboratoire X d’Alphabet, avant de devenir filiale en juillet 2018.

In 2020, Loon a passé des accords avec AT&T et Vodacom avant de lancer un service commercial avec Telekom Kenya.

Astro Teller, directeur de la division X d’Alphabet, explique séparément dans un blog que Loon va freiner ses activités dans les prochains mois. Alphabet compte cependant compenser en donnant 10 millions de dollars à des ONG et des entreprises destinées à fournir des services de connexion et d’éducation au Kenya.

Astro Teller ajoute que la décision d’arrêter a été « difficile » et que des travaux sont en cours pour recycler une partie du travail accompli. « Nous espérons que Loon marquera une étape vers des technologies et des activités capables de remplir les blancs sur la carte de connectivité de la planète. Nous voulons partager ce que nous avons appris et aider les innovateurs créatifs à se trouver », termine le cadre d’Alphabet.