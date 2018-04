Alipay pénètre en Afrique en signant avec CoralPay

Selon le journal de Lagos ThisDay, Ant Financial, le groupe chinois qui contrôle la plate-forme Alipay, vient de signer un accord avec la firme nigériane CoralPay, qui propose des solutions de paiement et de traitement des transactions.

L’accord est le premier pas d’Alipay en Afrique en dehors de l’Afrique du Sud.

CoralPay précise avoir conclu des partenariats avec un certain nombre de banques et de fournisseurs de terminaux pour points de vente afin de permettre aux utilisateurs d’Alipay un usage étendu au-delà du réseau existant. Le service sera d’abord proposé au Nigeria avant d’être étendu à d’autres pays, non encore spécifiés.

Considéré comme le leader mondial des plates-formes de paiement, Alipay domine l’écosystème mobile chinois en pleine explosion, à côté d’autres marques proposées par son concurrent Tencent. Après avoir pris l’ascendant sur leur marché domestique, les deux géants s’efforcent désormais de permettre à leurs clients de bénéficier du service à l’étranger.

Alipay a déjà passé des accords avec des spécialistes du paiement, des commerçants et des groupes commerciaux dans d’autres pays d’Asie mais aussi en Amérique du Nord et en Europe.

En 2018, Alipay a mis un pied au Moyen-Orient en passant un accord avec CAL, une compagnie israélienne proposant des cartes de crédit.