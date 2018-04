Airtel et Tigo unissent leur porte-monnaie sur mobile

Selon le site d’information Modern Ghana, Airtel Money et Tigo Cash ne feront bientôt plus qu’un au Ghana, dans le cadre de la joint venture qui rapproche localement Bharti Airtel et Millicom.

L’intégration des deux porte-monnaies sur mobile, qui doit être bouclée en avril, permettra aux clients abonnés de transférer des fonds et de régler leurs achats à un plus grand nombre de particuliers ou commerçants.

Le nouveau service sera baptisé AirtelTigo Money – nom qui reprend la nouvelle marque associée à la joint venture entre Millicom et Bharti Airtel au Ghana.

Les deux services totalisent actuellement environ 6 millions de clients, réalisant 4,5 millions de transactions par mois. Les deux plates-formes s’appuient sur 11 banques partenaires, chiffre que les deux opérateurs souhaitent porter à 20.

Au troisième trimestre 2017, Millicom et Bharti Airtel ont signé un accord visant à combiner leurs activités mobiles dans le cadre d’une joint venture à participation égale, sous la marque AirtelTigo. A l’époque, les deux groupes ont expliqué que ce rapprochement créerait un numéro deux plus vigoureux pour affronter MTN, l’actuel leader.