340 millions de smartphones ont été livrés au premier trimestre - Mobile World Live

Boostées par le remplacement d’anciens modèles et une poussée des mobiles 5G chinois, les livraisons mondiales de smartphones ont bénéficié au premier trimestre d’une croissance à un rythme jamais vu depuis 2015, d’après Strategy Analytics.

Selon le cabinet d’analyse, 340 millions d’unités ont été livrées dans le monde, soit 24 % de plus que pour la même période de l’an passé, le marché chinois étant particulièrement en pointe avec une hausse de 34 % à 94 millions d’unités.

Les fabricants du Top 5 – Samsung, Apple, Xiaomi, Oppo et Vivo – ont représenté 76 % de la production, contre 71 % au T1 2020, l’industrie n’ayant guère été affectée par la pénurie de puces et autres contraintes de production.

Samsung conserve sa place de leader, avec 77 millions de smartphones livrés (plus 32%), grâce au succès des modèles A-series et de son offre 5G.

L’iPhone 12 a alimenté la croissance d’Apple, 2e avec 57 millions d’unités, tandis que Xiaomi s’accroche à la 3e place pour le second trimestre d’affilée, avec 49 millions d’unités.

Oppo et Vivo ont quant à eux livré respectivement 38 et 37 millions de smartphones, contre 23 et 20 millions au premier trimestre 2020.

Huawei se trouve enfin relégué dans le peloton des marques restantes, qui ont livré en tout 82 millions d’unités au T1 2021, contre 107 millions pour la même période de l’an passé.