中国移动子公司英国推出移动虚拟运营商（MVNO）

中国移动国际有限公司推出了名为CMLink的移动虚拟运营商（MVNO）服务，旨在为居住在英国的50万华侨华人群体服务。

这个MVNO将以EE的网络为基础开展运行，使用这项服务可以给中国移动位于中国大陆和香港地区的8.8亿名用户免费通话。其市场客户是在英国的中国移民和旅英的中国人群体。

根据流量的大小不等，SIM卡可供选择的资费范围是5到18英镑，有效期为一个月。该公司同时也提供一个标准预付费选择可供用户选择。

此次在英国推出这项服务后，中国移动国际有限公司终于加入了MVNO阵营。其竞争对手中国联通曾于2016年推出了名为CUniq的MVNO服务，中国电信也早在2012年在英国推出了名为CTExcel的MVNO服务。

中国移动国际有限公司是中国移动集团公司在香港注册的子公司，业务遍及全球19个地区市场。其主要商业运营大部分并不是客户导向型的，主要侧重于提供国际间的互联通讯服务、漫游服务和企业客户产品。

中国移动国际有限公司首席执行官李锋表示，这项新推出的服务“拓展了海外市场的新天地”，“我们期望此次在英国推出的这项服务能开辟中国移动国际有限公司的新篇章，在打破国际消费者沟通屏障方面传递高品质的数字服务”。