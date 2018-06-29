SD协会快人一步，推出更快速度记忆卡

MOBILE WORLD DAILY（MWD）：SD协会在MWCS发布了哪些新产品？

Yosi Pinto:

SD协会发布了两项旨在真正满足多行业及消费者未来存储需求的新进展。首先也是最重要的，SD Express是SD记忆卡发展历史上的革命性进步。具备SD Express的记忆卡添加了广受欢迎的PCIe接口，每秒传输速度可达 985 MB数据，也加入了 NVMe 高级协议，可真正使这些卡像固态硬盘（SSD）一样可拆卸。第二，SD 记忆卡的最大存储容量从 SDXC 的 2 TB 增长到新 SD 超大容量 (SDUC) 卡的 128 TB。这为每个人在之前常用的最大容量2TB的SDXC基础上提供了一个新的容量路线图。

MWD：为什么说对SD Express是有需求的？

YP:

SD Express是真正为超高清内容应用研发的，主要是为了跟上性能水平发展的步伐。

例如移动终端、客户端运算、游戏、成像技术和自动驾驶等多个行业都在采用更快的通信和内置存储协议，因此SD应紧随其后，继续提供易于升级的存储选项。好像大家都一直在积极追寻比以前存储终端数据更快的新方法，SD Express为SD提供了一种帮助这些行业实现目标的新路径。

MWD：SD EXPRESS记忆卡能比其他记忆卡的运行速度快多少？

YP:

带SD Express的SD记忆卡运行速度可达985MB每秒，是我们生产的运行速度最快的一种记忆卡。我们在大约十八年前推出了第一代SD记忆卡，当前的顶级运行速度约是第一代SD记忆卡的82倍。相比较新推出的记忆卡，最新款记忆卡约是带UHS-I选装功能常规记忆卡运行速度的9倍。至于我们的极限，当你需要处理数以十亿字节和兆兆字节时，你能以所期望的速度来运行那些数据。

MWD:那么SD EXPRESS是如何实现这样速度的？

YP:

SD Express采用 PCI SIG和 NVM Express 定义的知名 PCIe 3.0 规范和 NVMe v1.3 协议。我们在第一排布置了多重信号源，在第二排布置了当前使用的UHS-II卡的插针，实现了接口的排列。因为SSD也使用那些相同的协议，这两个协议给SD Express记忆卡提供了一些类似SSD的相同功能。当我们尝试创造出新的速度性能时，我们以当前市场上最成功的协议为主攻方向，这样可以使用户更容易采用。终端制造商们对那些协议已经非常熟悉了，他们可以使用当前的测试设备对新产品进行测试。他们开发这些新型SD记忆卡的时间成本也将降低，因为他们对接口设计也很熟悉。

MWD：SD EXPRESS有哪些用户案例？

YP:

当前我们可以看到很多应用领域都在受益，例如超级慢动作视频、所有类型摄像机的RAW连续突发模式、8K高质量视频捕捉和播放等。由于需要同一时间捕捉和记录大量的数据，新兴的360度相机和视频摄像机当然也会受益。那些追求速度的应用（Apps）可以在任何配备SD移动运算终端上很容易、流畅地使用SD记忆卡，释放出珍贵的终端内置存储空间。游戏会变得越来越复杂和生活化，有了SD记忆卡的帮助，游戏玩家和游戏系统设计者都可以扩展想象空间。很多新型多管道物联网终端都需要同时进行多个录制，需要更快的存储处理能力。我们认为，需要使用多个传感器进行数据捕捉、不断演化中的自动驾驶市场也将从SD Express记忆卡中受益良多，确保汽车安全可靠驾驶的存储需求将呈指数式增长。

MWD：从行业和潜在用户那里是否收到过关于这项新标准的反馈？对未来有什么规划？

YP:

有收到反馈，而且鼓舞人心！尤其值得一提的是，我们一年前才开始考虑研发SD Express项目，现在就收到了反馈，速度如此之快。人们在询问为什么要开发SD Express，是为哪些应用服务的。类似疑问“为什么你用来存储照片和音乐的记忆卡需要如此复杂？”，但我们知道这些记忆卡不单用于这些目的，还可能有其他用途。而且随着时间的推移，SD生态圈已经认识到，梦想正在变成现实，人们的想象也正在实现。目前我们收到越来越多的积极反馈，我们也在倾听甚至能够进一步提升SD Express速度和性能的新计划。未来我们将紧随第四代PCIe更高速度的自然进程，与之共同发展。我们的技术委员会已经在研究更高速度记忆卡的所有相关事情，考虑在未来开发PCIe的更快速度版本，也在进行microSD Express卡的标准化工作。我们完成标准化工作后将会分享更多的细节。我可以说，对SD Express 我们是既满意又兴奋。我们的会员公司对于提升旧版SD卡到新高度的热情十分高涨，唯一受限的可能是想象力。