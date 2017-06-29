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面对数字挑战，运营商应勇者无惧

29 JUN 2017

中国移动执行副总裁李慧镝援引查尔斯狄更斯的《双城记》来总结飞速发展的技术革新所带来的机遇和挑战。

在世界移动大会上海第二天举行的全球终端峰会主题演讲中，李先生说，社会正面临数字化的最好时期和最坏时期。最好时期是因为我们生活在一个改革与创新的时代，最坏时期是因为我们面临着来自安
全、隐私和伦理的挑战。

李先生说:“如果我们想在数字时代立于不败之地”，需要在统一标准和加强管控上进行重大突破来应对技术发展的两面性。

李先生指出，“我们生活在一个万物互联的时代”，并援引物联网
（IoT）和人的连接为例。他补充说，这个时代“由软件来定义”。

克服安全和隐私领域的挑战将会给行业和社会带来新型高价值的服务。他说大数据和个性化服务领域有巨大发展潜力，同时也指出人们仅仅是接触到潜在新兴技术例如人工智能（AI）技术的表层。

他说:“在不远的将来，生产线将可能不需要任何人工操作员”，AI技术能够“非常高效”，甚至可进行个性化的制造。

李先生预计连接数将从2016年的73亿增长到2020年的500多亿。“AR、VR和其他智能终端设备的发展”将推进这种指数级的增长。

李先生说，IoT会连接我们的“家人、住所、办公室和汽车”。中国移动已经在贡献力量，例如投入不计其数的研发者来创造旨在为社会提供核心功能的应用产品。

李先生总结道，“新的时代已经到来。我们需要与时俱进，把握机遇”。

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以网络在线服务的方式，致力于对移动行业的日常新闻及全球最大市场的发展进行报道与分析。

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