制造商高管聚焦拍摄技术

小米公司和成像技术公司Light的高管们分享了他们关于智能手机拍照功能的观点，也讨论了不同供应商采取的不同方法。

Light公司IP授权副总裁 Chris Barnett（如图，右侧）表示，“摄像头越多越好”。

他指出，“多个摄像头总能捕捉更多的光线，就能拍出更好的照片，这是物理常识–这是毋庸置疑的”。

作为Light公司的合作伙伴，小米公司总监Patrick Pan（如图，左侧）指出，对于供应商来说，也需要考虑一些其他因素。这意味着所应用的配置会存在差异，例如所配置镜片的数量和型号会各不相同。

他表示，“不同的制造商可能会有不同的选择。例如，供应商的客户可能分属不同的年龄段，习惯各不相同，对手机的价格预期也不尽相同。这些因素都需要考虑在内。对于开发多摄像头的终端，我们现在还处于初期阶段”。

小米和Light公司目前尚未透露有关其合作的更多细节。

不同的目标

Barnet指出，谷歌在其像素范围内应用多摄像头的进程颇为缓慢，该公司从事这项工作的动力和能力并不一定与其他智能手机制造商相同。

他表示，“制造一款更好的手机和一个更好的摄像头需要调配何种资源和资金，是不同手机制造商需要去权衡的。很显然，谷歌可以耗费大量资金和人力团队来完成这些算法，他们可以使用Google Photos 和其他资产，这是获得高品质照片的一种方式”。

“还有一种方法是可行的，这对制造商来说可能是更容易的一种方法，就是将成品零部件配置到手机上，通过多个摄像头的融合来获得更佳的照片。这就需要去权衡工程投入与材料和零部件投入费用之间的关系，对不同的手机制造商来说，没有唯一答案”。

多摄像头成像技术的另一个重要应用是在汽车领域，这一领域需要高质量的图像来实现自动驾驶功能和辅助驾驶功能。

Barnet表示，“Light正在开发多摄像头自动驾驶技术：采取多摄像头配置的原因是为了展现更佳的宽度距离。有人提问我们在夜间模式摄像头如何工作，但如果你去想一想，就会发现车辆在行驶时光线总是足够的，汽车的车前灯和路灯都可以使用，因此摄像头的光源总是足够的”。

但Pan也提出，例如Lidar激光扫描等其他技术在这个领域中也起着关键的作用。