Alphabet在第二季度的收入同期增长14%，很大程度上得益于搜索和谷歌云的强劲业绩。

该公司报告收入为847亿美元，净收入从183亿美元升至236亿美元。

谷歌云的收入为103亿美元，而2023年第二季度的收入为80亿美元，部分原因是对AI基础设施的强劲需求。

即将离任的Alphabet和谷歌首席财务官Ruth Porat在财报电话会议上指出，这是谷歌云首次超过100万美元的季度收入和10亿美元营业利润。

Alphabet和谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）（如图）表示，今年迄今为止，“我们为云客户提供的AI基础设施和生成式AI解决方案已经获得数十亿美元的收入，而且被超过200万开发者使用。”

皮查伊说，公司“在迎接AI机遇方面处于独特的优势”

首席业务官Philipp Schindler表示，“人们发现广告高于或者低于AI Overviews很有帮助”。

谷歌计划开始在AI Overviews中测试新的广告形式，作为计划的一部分，旨在到年底将其业务从美国扩展到各个国家的数十亿用户。

搜索广告的收入从426亿美元增长到485亿美元。

YouTube的收入为860亿美元，而去年同期为760亿美元。

其他业务带来了3.65亿美元的收入，同时公布了11.3亿美元的运营亏损。

在担任首席财务官近九年后，这是Porat的第56次也是最后一次财报电话会议，她将过渡到总裁兼首席投资官的新角色。

Anat Ashkenaz将于7月31日接任首席财务官一职，在这之前来自医药公司Eli Lilly。